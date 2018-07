Te pregătești de vacanță? Dacă DA este răspunsul, iar autoturismul este varianta de deplasare din aceasta vară, atunci știi cât de important este ca totul să fie pus la punct, înainte de plecare. Toate piesele auto trebuie verificate, chiar de tine sau într-un service auto autorizat, pentru a te bucura de o Vacanță cu un plus de siguranță!

Sub capotă se ascund o mulțime de surprize ce îți pot da peste cap planurile de vacanță. Prezența lichidelor de care mașina ta are nevoie în aceasta excursie este la fel de importantă precum un set foarte bun de anvelope sau un set nou de plăcuțe de frână. Despre 3 dintre cele mai importante lichide de sub capota autoturismului tău, vorbim... citeste mai mult

