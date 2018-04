29 APRILIE – ZIUA VETERANILOR DE RÃZBOI

Guvernul României, prin H.G. nr. 1.222 din 10 octombrie 2007, reînnoadã traditia interbelicã de sãrbãtorire a veteranilor de rãzboi si hotãrãste ca ziua de 29 Aprilie a fiecãrui an sã devinã ziua de omagiere a acestor «eroi în viatã». Astfel, an de an, în aceastã zi sunt omagiati veteranii celui de-Al doilea Rãzboi Mondial, 1941-1945.

Cu acest prilej, Centrul Militar Judetean Vaslui, ca unitate de garnizoanã si Asociatia Nationalã a Veteranilor de Rãzboi – Filiala Jude- teanã „Penes Curcanul”... citeste mai mult