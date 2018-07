Hepatitele sunt boli infecţioase, de cele mai multe ori, asimptomatice, astfel că nu aflăm de ele decât dacă ne testăm.

Potrivit statisticilor OMS, la nivel mondial, hepatitele B şi C sunt provocări majore afectând peste 325 de milioane de persoane. Aceste afecţiuni duc la cancer hepatic şi provoacă, anual, 1,34 de milioane de decese. Aceasta pentru că, cel puţin 60% din cazurile de cancer hepatic au la bază testarea târzie, respectiv accesul la tratament pentru hepatitele B şi C în stadii avansate ale bolii.

La nivel european, se estimează că 13,2 de persoane trăiesc cu virurul hepatitic B, iar 15 milioane cu virusul C,... citeste mai mult

