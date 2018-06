25.000 de euro pentru afacerile care recicleaza resurse Startup-urile si antreprenorii care au dezvoltat un model de business in domeniul economiei circulare, bazate pe reciclare si reducerea deseurilor, pot castiga un premiu in valoare de 25.000 de euro, daca se inscriu in competitia Green Alley Award, pana la data de 1 iulie 2018.

