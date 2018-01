Fitbit este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de trackere de fitness.

Piața de wearable pentru iubitorii de sport s-a aglomerat în ultimii ani iar lupta a devenit din de ce în ce mai interesantă.

Cu modelul Ionic, Fitbit a făcut un pas mare spre zona de smartwatch și s-a poziționat în lupta cu Apple Watch.

Cu un design pătrat, robust, Fitbit Ionic vine cu tot ce îți dorești de la un gadget pentru sport: îți măsoară continuu ritmul cardiac, are GPS pentru acuratețe, e rezistent la apă și are și are și un antrenor video care îți face rutina zilnică ușoară dacă nu ajungi la sală.... citeste mai mult