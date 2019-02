248 locuri de munca vacante in Braila / Vezi domeniile de activitate

AJOFM anunta un total de 248 de locuri vacante comunicat de angajatori in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie Conditii de ocupare Denumire angajator operator xerox studii medii

vechime minim 1 an C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI – D.R.D.P.CONSTANTA SECTIA DRUMURI NATIONALE BRAILA

Str. Grivita, nr. 205, tel: 0239/618768,

Persoana de contact: Voicila Nicusor, Termen depunere dosare: 01.03.2019

Concurs: 05.03.2019 inspector de specialitate in administratia publica studii superioare absolvite cu diploma de licenta

vechime minim 5 ani DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA

Str. Ghioceilor, bl.... citeste mai mult

