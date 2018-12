Iulia Nagy a prezentat la 24 IT un top ''electric'' de cadouri de pus sub brad. Accesorile sunt recomandate pentru cei care vor să se distreze şi să facă mişcare. Trotinetele electrice au fost la mare căutare anul acesta.

Vedeta trotinetelor anul acesta a fost modelul Inokim Light Super 2, o ediţie limitată cu un look glam. Frumoasa trotinetă are şi funcţia de pilot automat, iar display-ul digital afişează viteza, distanţele parcurse, dar şi nivelul bateriei.

Cei care vor să dăruiască un cadou care să fie cu...