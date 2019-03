24 IT. Soluția smart care face ordine pe birou

Legrand este consacrat pentru zona de prelungitoare, prize și întrerupătoare. Compania s-a axat acum și pe zona de gadgeturi, a lansat un device la care avem încărcare wireless, două sloturi USB, plus patru prize. Aparatul are un sistem de supraîncărcare în caz că vine tensiune mai mare pe rețeaua electrică, astfel gadgeturile vor fi protejate.

Este foarte util pentru călătorie mai ales în hotel, pentru că hotelurile nu prea au prize. Nu este nici foarte greu de transportat, are 300-400 de grame și nu va crea probleme la filtrele de... citeste mai mult