În timp ce mai toate telefoanele de vârf se întrec în ecrane generoase cu rame din ce în ce mai subțiri, Asus a pariat pe un look am putea spune clasic. Este un model care s-a lăsat așteptat după seria ZenFone 3 dar în mare parte așteptarea pare să fi meritat. Un plus pentru baterie, un minus că nu are ultimul procesor Snapdragon.

Una peste alta, însă, ceea ce ne interesează la acest telefon sunt camerele. Camera principală este duală. Senzorul de 12 megapixel de la Sony e același care a făcut o figură bună pe modelul Zenfone 3 Zoom dar vine cu ușoare... citeste mai mult

