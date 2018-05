Piața de wereables are multe de spus iar cei care credeau că ceasurile smart vor avea o viață scurtă se pare că s-au înșelat.

Săptămâna aceasta am asistat la prezentarea în țară a noului model de ceas și tracker smart Versa a celor de la Fitbit. Unele elemente au fost dezvoltate la centrul de cercetare din București.

Compania care este renumită pentru device-urile de fitness a pus ochii.pe piața feminină. Și nu vrea să puncteze doar la look și culori ci și la aspecte practice.

Vezi detaliile în video.

