În ciuda numelui Mobile World Congress, Barcelona nu este doar despre telefoane. Aici evoluția tehnologică se dezvăluie sub toate aspectele sale. Laptop-urile sunt prezențe uzuale iar de data aceasta am admirat noua linie Yoga a celor de la Lenovo.



Trendurile de la telefoane: rame din ce în ce mai subțiri și device-uri din ce în ce în ce mai suțiri s-au transferat și la laptopuri. Rezultatul: laptopuri 2 in 1 greu de trecut cu vederea.



Yoga 530 de 14 inchi completează gama laptopurilor 2-în-1 prezentate la Barcelona. Cu un design modern și portabilitate sporită a tabletei, modelul acesta bifează și la capitolul putere fiind dotat cu 8 a... citeste mai mult