După ce acum doi ani am asistat la renaşterea celebrului telefon nokia 3310 iar anul trecut am asistat cu nostalgie la revenirea pe piaţă a modelului Nokia Banana, în 2019 finlandezii de la HDM Global mizează pe viitor, pe apetitul iubitorilor de fotografii.

Cu Nokia 9 Pure View am bifat premiera penta lens, adica cinci camere pe spate. Laurenţiu Matache vă prezintă funcţiile cu care este înzestrat noul model.

