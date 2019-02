Little Sophia este cea mai nouă membră a familiei Hanson Robotics. Are 35 de centimentri înălţime şi ochii mari, ca din desenele animate japoneze. Jumătate din cap este transparent, lăsându-i la vedere circuitele. Ca şi sora ei mai mare, Little Sophia poate merge şi dansa. Cântă şi recunoaşte feţe.

Noul robot a fost gândit special pentru copiii cu vârste între 7 şi 13 ani şi are un scop educaţional. Un mic robot costă între 99 şi 149 de dolari, în funcţie de momentul în care acesta este comandat. Livrarea roboţeilor va începe la finalul... citeste mai mult

