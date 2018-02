Multe din întrebările pe care ni le adresați sunt legate de ceasuri smart. Aşa că am testat săptămâna aceasta un nou model. Criteriul nostru principal a fost preţul sub 100 de euro și funcţii care să măsoare activitatea sportivă.



Am găsit un ceas de la Huawei, Huawei Fit, care își face la fel de bine treaba la prețul de doar 95 de euro. Dar cum e cu ritmul cardiac, arderea caloriilor, intensitatea exercitiilor ne-a povestit un antrenor. Urmăriți explicația lui în clipul video de mai jos.

acum 28 min.