Iulia Nagy şi Laurenţiu Matache au vorbit la ''24 IT'' cu un blogger IT, despre cât de mult au evoluat telefoanele chinezeşti.

''Contrar aparenţelor este un telefon care mi-a plăcut. La prima vedere, designul e unul original pe faţă, în timp ce pe spate chiar seamănă cu un telefon foarte cunoscut (...) Telefonul s-ar adresa celor care caută un telefon de top, care nu vor să dea peste 3.000 de lei pe un telefon. În acelaşi timp are şi un procesor de top, apărut anul acesta. '', a spus Alex Barbu despre noul... citeste mai mult