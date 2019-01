24 IT. Casca smart care promite imagini memorabile

Iulia Nagy şi Laurenţiu Matache le-au prezentat telespectatorilor emisiunii 24 IT o casă extrem de interesantă. Casca este dotată cu nenumărate funcţii de care iubitorii de motoare vor fi impresionaţi.

''Eu cred că în primul rând e pentru protecţie. Are un design destul de agresiv. Are şi cameră, e o cască inteligentă'', a spus bloggerul Alex Barbu.

citeste mai mult

acum 16 min. in IT&C, Vizualizari: 10 , Sursa: Antena 3 in