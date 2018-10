Bateriile externe sunt soluţii salvatoare când priza nu este în apropiere. Cu o condiţie. Să fie încărcate. O baterie solară promite să scape utilizatorii de această grijă. Solar Foldy încarcă telefoane sau tablete. În plus bateria este şi lampă cu patru moduri de utilizare care poate fi folosită pe post de far pentru biciclete, lampă de veghe sau lanternă. În modul SOS - lampa transmite semnale luminoase intermitente.

Rezistent la apă şi uşor, solar foldy va ajunge pe piaţă in iunie, anul viitor.

citeste mai mult