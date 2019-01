Apple nu prea are motive de bucurie la inceput de an. Şeful companiei, Tim Cook, a recunoscut îintr-o scrisoare către investitori că se aşteaptă la venituri mai mici din vânzările de iPhone-uri decat estimase iniţial. Astfel, pe primul trimestru din 2019, Apple estimează acum că veniturile vor fi de aproximativ 84 de miliarde de dolari, în loc de o valoare situată între 89 şi 93 de miliarde de dolari.

Efectul s-a vazut imediat pe bursă, acţiunile Apple Inc. s-au prăbuşit pe bursele internaţionale cu mai mult de 10%, dupa ce producatorul de iPhone a raportat vânzări slabe pe piaţa Chinei, înregistrând venituri modeste pe cea mai mare piaţă...