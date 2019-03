Despre 5G se tot vorbeşte. Aplicaţiile ei însă pot lăsa fără vorbe. Aşa am fost noi cand am condus din Spania, un camion aflat în Suedia. Experienţa a fost wow, iar demonstraţia este doar vârful iceberg-ului numit 5G.

Aşadar, 5G devine dintr-un proiect îndepărtat o realitate imediată, iar suedezii de la Ericsson ne-au arătat cat de variate şi de utile ar putea fi aplicaţiile inovaţiilor bazate pe această tehnologie. Una din domeniile care vor prinde viteza este cea a transporturilor.

''Vă pot confirma că am primit şi o legitimaţie de conducător la distanţă'', a spus Iulia Nagy.







citeste mai mult