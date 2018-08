Iulia Nagy şi Laurenţiu Matache au vorbit în cadrul emisiunii 24 IT, despre cel mai nou telefon românesc. Este vorba despre Allview X5 PRO, un telefon accesibil care vorbeşte în limba română când îl întrebi.

În plus, are o serie de funcţii ingenioase care îi vor cuceri chiar şi pe cei pretenţioşi. Este aşadar un dispozitiv care îndeplineşte toate atuu-urile unui telefon care poate să facă faţă oricărui smartphone de top.



Sursa: Antena 3