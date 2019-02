Consmul redus de energie a fost de data aceasta criteriul după care am căutat soluţii pentru aer curat în locuinţe. Am găsit două opţiuni care ne-au atras atenţia. Este vorba despre dezumidificatorul Meaco UK12L care are un consum maxim de 180 de waţi pe oră.

Mai mult, pe lângă funcţia de dezumidifcare mai are şi funcţia de purificare printr-un filtru HEPA. Acest filtru retine polenul, praful, spori de mucegai, acarieni - practic orice particulă care este peste 0,03 microni.

Displayul electronic arată nivelul umidităţii din încăpere şi permite... citeste mai mult