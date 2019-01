24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Ce trebuie să știi despre Mica Unire de la 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

În fiecare an, pe 24 ianuarie, românii sărbătoresc Ziua Unirii Principatelor Române, eveniment cunoscut și sub numele de Mica Unire, fiind și primul pas important în înfăptuirea statului național unitar român.

24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării... citeste mai mult

azi, 12:48 in Social, Vizualizari: 22 , Sursa: A1 in