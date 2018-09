România n-are echipă, dar transmite multe întâlniri

După Liga Campionilor este rândul Ligii Europa să pornească în faza grupelor. Azi avem aşadar prima etapă din cele 12 grupe, iar meciurile sunt împărţite în două, jumătate încep la ora 19:55, iar restul la ora 22:00.

România va privi doar la televizor această competiţie, deoarece CFR Cluj şi FCSB s-au oprit în playoff. Dar oferta este bogată pe partea de televizare, în cursă sunt înscrise Digi Sport (4 canale), Telekom Sport (4 canale), Look Plus şi Look Sport.... citeste mai mult