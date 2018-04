24 de investitori au cumparat obligatiunile emise de Bucuresti Municipiul Bucuresti a finalizat emisiunea si plasamentul a 55.500 de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 de lei, emise dematerializat, prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile.

Rata anuala a dobanzii este fixa, de 5,6%. Obligatiunile sunte scadente pe 23 aprilie 2028 si au fost vandute in Romania unui numar de 24 investitori calificati, definiti in art. 2 alin. (1) pct. 21 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Plasamentul a fost realizat de asocierea formata din BCR, BRD si Raiffeisen Bank si a...