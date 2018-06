220 de persoane au absolvit cursurile organizate de Directia Agricolã Vaslui

Directia Judeteanã pentru Agriculturã (DAJ) Vaslui a finalizat, in acest an, sase cursuri de pregãtire profesionalã, pentru 220 de cursanti. Este vorba despre 73 de apicultori, 39 de crescãtori de animale, 22 de pomicultori 17 tractoristi si tot atatia lucrãtori in cultura plantelor. Pe langã cursantii din judet, DAJ Vaslui a calificat si zeci de persoane venite din judete precum Iasi, Galati, Cluj, Bistrita Nãsãud, Neamt, Suceava. Comparativ cu anul trecut, cand in tot anul au fãcut cursuri de calificare doar 168 de fermieri, interesul pentru o... citeste mai mult