Sâmbătă 22 septembrie 2018 - ora 9.30 în Parcul Tomis II are loc o nouă acţiune de îngrijire a copacilor tineri. Vor fi montaţi tutori pentru a induce o creștere dreapta şi pentru a proteja copacii. Acţiunea este derulată de „Trees need people - Constanta Restart”.

„Am pornit aceasta mișcare atunci când am realizat ca viitorul copiilor noștri depinde de ceea ce facem noi astăzi si ca indiferența și lipsa de implicare din prezent afectează perspectiva unei dezvoltări normale a ceea ce iubesc – copiii si orașul Constanta. Prin muncă, seriozitate și bună-credință, putem schimba – puțin câte puțin – un colț... citeste mai mult