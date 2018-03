22 DE SOFERI AU FOST TESTATI CU APARATUL ETILOTEST

In ziua de 26 martie , politisti din cadrul Biroului Ordine Publica si Biroului Rutier, sprijiniti de jandarmi, au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea ilegalitatilor privind ordinea si linistea publica, actele de comert si circulatia pe drumurile publice.

Pe timpul activitatilor, politistii au verificat mai multe societati comerciale, legitimat 116 persoane, au oprit in trafic 93 de autovehicule, fiind testati cu aparatul etilotest 22 de soferi.

Cu aceasta ocazie au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 6.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.... citeste mai mult

