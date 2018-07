212 milioane de lei ajutor de la stat pentru judetele afectate de inundatii Guvernul a aprobat, pe 24 iulie, acordarea unor ajutoare de stat in valoare de 212 milioane de lei, pentru refacerea infrastructurii rutiere in judetele afectate de inundatii.

In 28 de judete din Romania, vara aceasta a venit cu ploi abundente, alunecari de teren si inundatii. Toate acestea au distrus infrastructura rutiera locala, motiv pentru care Cabinetul Dancila a decis sa aloce un ajutor de stat in acest sens.

Reprezentantii Guvernului spun ca ajutorul de 212 milioane de lei se impune, "avand in vedere... citeste mai mult