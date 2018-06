21 de medalii pentru Sakura Carei la Cupa 1 Iunie

In data de 02.06., sportivii de la A.C.S.Sakura Carei au participat la Cupa 1 Iunie, organizata de Clubul Sportiv Shogunul Oradea in sala de sport a comunei Santandrei, jud.Bihor. Sakura Carei a participat la acest eveniment cu 11 sportivi care au acumulat in total 21 medalii.

Loc 1: Molnar Theodora kata 8 ani Molnar Theodora kata 9 ani Keseru Mercedes kumite 8-9 ani,-37 kg Pomian Mirela kata cadete Pomian Mirela kumite cadete – 50kg Markus Csongor kata 10 ani Vass Christofer kumite minicadeti -55 kg Csizmar Nandor kumite 10-11ani +50 kg... citeste mai mult