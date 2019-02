Anul Nou Chinezesc – Anul Porcului de Pământ care începe astăzi, este considerat de astrologii chinezi o perioadă bună pentru a face bani şi pentru a investi. De asemenea, noul an chinezesc va fi unul al bucuriei, al prieteniei şi iubirii pentru toate semnele zodiacului, pentru că porcul atrage succesul în toate aspectele vieţii.

Calendarul chinezesc ţine seama de ciclurile Lunii, iar Anul Nou chinezesc nu are o data fixă: acesta cade însă întotdeauna în intervalul 21 ianuarie - 19 februarie, la a doua Lună nouă după solstiţiul de iarnă.

Conform tradiţiei, sărbătorirea Anului Nou chinezesc are loc 15...

