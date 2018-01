2018 - o lume in care Romania nu-si va gasi locul Petrisor Gabriel Peiu face o demonstratie amara - in anul 2018 exista toate premizele ca Romania sa nu fie pe fluxurile importante ale lumii contemporane. Polonia, Ungaria si Bulgaria s-au instalat deja pe aceste fluxuri

Ce inseamna in lumea moderna sa-ti gasesti locul ? Ei bine, raspunsul exista si nu este chiar banal . Inseamna sa te afli pe un flux semnificativ de energie, materie si informatii. Daca nu te afli pe un astfel de flux, nu existi ! Sociologia fluxurilor Incepand cu 1995 lumea a inceput sa se raporteze la globalizare folosind instrumente specifice .... citeste mai mult

