2018 este anul premiilor pentru Volvo Cele mai noi modele SUV Volvo - XC60, si XC40, primul SUV compact Volvo, adauga noi premii pe lista celor obtinute in acest an.

In Orientul Mijlociu, Volvo a primit trei premii in cadrul Middle East Car of the Year (MECOTY), una dintre cele mai mari competitii din regiune.



XC60 fost numit "Jury Car of the Year", in cadrul ceremoniei anuale MECOTY, tinuta in paralel cu Abu Dhabi International Motor Show.



