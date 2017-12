Anul ce vine, 2018, este Anul câinelui și va fi unul al schimbărilor.

”Eu văd anul câinelui ca pe unul al schimbărilor, unul urâcios. (...) Va fi un an greuț”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.

Numerologii văd 2018 ca pe un an bun, însă, spunând că este ”un fel de scut pentru viața oamenilor”, având în vedere că vorbim de anul câinelui.

”Este o perioadă bună pentru schimbarea modului de viață, a locuinței sau pentru o afacere. Pentru alții, însă, va fi o perioadă de însingurare. (...)

