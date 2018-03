Flanco Retail, brand românesc prezent pe piața autohtonă din 1994, a încheiat anul 2017 cu cele mai mari vânzări din istoria companiei, ajungând la 983 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de anul precedent.

”2017 a fost anul de vârf al retail-ului din România, cu o creștere puternică a consumului pe numeroase segmente”, spune Dragoș Sîrbu, CEO Flanco Retail. ”Dincolo de vânzările istorice, anul trecut a însemnat pentru Flanco și unul de reașezare și balansare a prezenței noastre în țară, pe criterii de eficiență - am deschis magazine noi (ne-am extins prezența în alte 13 orașe), am relocat alte magazine, am închis puncte de lucru cu performanțe... citeste mai mult

ieri, 17:02 in IT&C, Vizualizari: 45 , Sursa: Agora in