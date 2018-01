EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Selectia candidatilor se va desfasura in doua localitati din tara: 1. Roman (judetul Neamt) - 17 ianuarie 2018...

Info Est, 12 Ianuarie 2018