20 de ani de dezvoltare regionala in Sud Muntenia!

Zilele trecute, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia), alaturi de judetele din Regiune, a marcat cei 20 de ani de dezvoltare regionala, prin evenimentul organizat in Complexul Muzeal „Dinicu Golescu”, din satul Golesti, orasul Stefanesti, judetul Arges. In cele doua decenii de activitate, in cele sapte judete ale regiunii (Calarasi, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Arges, Dambovita), prin intermediul si cu sprijinul Agentiei, s-au finantat aproximativ 1.700 de proiecte cu o valoare totala de 1.461 de miliarde de euro.

