Acum 14 ani, pe 2 aprilie 2004, drapelul Romaniei se ridica la sediul Cartierului General al NATO din Bruxelles.

„Am fost acolo, extrem de emotionat auzind imnul Romaniei, vazand drapelul romanesc fluturand ca semn al libertatii”, scrie Radu Tudor pe blogul său.

„Am spus-o de multe ori si simt nevoia sa o repet : in timpul Romaniei comuniste, intre 1947-1989, sute de mii de romani au luptat impotriva ciumei rosii, adusa cu tancurile sovietice.

In puscariile intesate in primii 15 ani cu profesori, medici, preoti,... citeste mai mult

