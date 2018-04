Nicolae Ceauşescu anunţa în 12 aprilie 1989 terminarea plăţii datoriei externe a României şi promovarea unei hotărâri care interzicea în continuare apelarea la credite externe. Această realitate financiară a durat mai puţin de un an; noul regim, după ce l-a omorât pe Ceauşescu, a deschis larg porţile împrumuturilor externe. După 30 de ani, România are o datorie externă totală de 95 miliarde de euro, datoria publică fiind de 34,8 miliarde de euro.

