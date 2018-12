Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 192 locuri vacante, in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie Conditii de ocupare Denumire angajator

bibliotecar studii superioare, vechime minima 9 ani BIBLIOTECA JUDETEANA “PANAIT ISTRATI” BRAILA

Str. Piata Poligon, nr. 4, tel. 0239619590

Persoana de contact: Lenuta Done

Termen depunere dosare: 27.12.2018, Concurs: 14.01.2018

inspector, grad profesional principal studii superioare economice, vechime in specialitate minim 5 ani COMUNA VADENI

Str. Emilia Dumitrescu,... citeste mai mult