191 locuri de munca pentru braileni

Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 191 locuri vacante, in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie Conditii de ocupare Denumire angajator

instalator retele termice si sanitare curs de calificare in domeniu CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE “LACU SARAT”

Aleea Centrala nr. 1, Statiunea Lacu Sarat, Braila

Persoana de contact: Iorga Florica

Termen depunere dosare: 07.12.2018,

Concurs: 14.12.2018

Arhivar studii medii, curs de calificare in ocupatia arhivar, vechime minima 3 ani CNAIR SA – DRDP CONSTANTA

Sectia Drumuri Nationale Braila

Str. Grivita nr. 205, tel. 0239618768... citeste mai mult

