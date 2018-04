19% dintre firme au intrat intrat in insolventa de la inceputul anului. Vezi harta judetelor afectate Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in primele trei luni ale anului, numarul societatilor care au intrat in insolventa s-a majorat cu 19,3%.

In lunile ianuarie, februarie si martie ale acestui an, numarul firmelor ce au intrat in insolventa a crescut cu 19,3%, 2.305 societati fiind afectate.

Conform datelor de la ONRC, cele mai semnificative majorari s-au inregistrat in judetul Satu Mare (184%), in timp ce cea mai mare scadere a fost localizata in Mehedinti (-55%).... citeste mai mult