1842 Ainsworth

Acum 170 de ani, pe data de 10 ianuarie 1842, in localitatea Bobota, judetul Salaj, vedea lumina zilei Clara Coroianu. Tatal sau, Demetriu Coroianu era preot greco-catolic in „fruntasa comuna romaneasca” Bobota, cum era denumita localitatea in epoca...

Magazin Salajean, 10 Ianuarie 2012