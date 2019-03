175,8 milioane euro rambursate Romaniei de catre Comisia Europeana

In data de 5 martie a.c., Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Nationala a Romaniei suma de 175,8 milioane euro, reprezentand rambursarea din Fondul European de Garantare Agricola, sumelor utilizate de la bugetul de stat de catre APIA in perioada 1 ianuarie 2019 - 31.01.2019 pentru acordarea schemelor de plati directe corespunzatoare anului de cerere 2018.

Aceasta suma se alatura rambursarilor efectuate de catre Comisia Europeana din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) in lunile ianuarie 2019 (807,5 milioane euro) si februarie 2019 (452,86 milioane euro), pentru platile efectuate de catre APIA in cadrul schemelor de plati... citeste mai mult