La 30 ianuarie se implinesc 160 de ani de la nasterea lui I.L. Caragiale, unul dintre clasicii literaturii romane alaturi de Mihai Eminescu si Ion Creanga. Tot in acest an, in luna iunie, se vor marca 100 de ani de la moartea marelui dramaturg. S-a...

Gazeta de Cluj, 30 Ianuarie 2012