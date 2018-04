O analiză a Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava cu privire la accidentele grave care au avut loc în primele trei luni ale acestui an în judeţ arată că numărul accidentelor este în uşoară scădere, însă numărul de morţi continuă să fie la cote foarte ridicate. În primul trimestru al acestui an, pe drumurile publice din judeţul nostru au avut loc 54 de accidente grave, cu 9 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. În aceste accidente au murit 16 oameni, cu un decedat în plus faţă de 2017, şi au fost înregistraţi 46 de răniţi grav, cu 14 în minus faţă de primul trimestru din... citeste mai mult