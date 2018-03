16 milioane de euro finantari pentru companii manageriate de femei Garanti Bank si Garanti Leasing au semnat, ieri, doua acorduri de imprumut cu IFC, in valoare cumulata de 32 de milioane de euro.

Scopul acordurilor este sprijinirea IMM. Din suma totala, 16 milioane de euro vor fi destinate creditarii companiilor detinute sau gestionate de femei. Grupul Garanti Romania are ca strategie pe termen lung sprijinirea economiei locale si a companiilor in cadrul carora exista femei actionari sau care se regasesc in structura de top management. Statisticile arata ca, in Romania, exista peste 481.000 de companii cu asociati/actionari femei si aproximativ 165.000 de persoane... citeste mai mult