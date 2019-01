158 de locuri de munca in Braila

Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 158 locuri vacante, in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie Conditii de ocupare Observatii

inginer constructii hidraulice studii superioare de specialitate ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA

BUZAU-IALOMITA

Str. Gradinii Publice, nr. 6, et.4, tel. 0239614308

Persoana de contact: Trandafir Maria

Termen depunere dosare: 11.01.2019, Concurs: 21-28.01.2019

evaluator proiecte studii universitare, cunostinte generale cu privire la ajutorul de stat, cunostinte solide de limba engleza, in special in scris,... citeste mai mult

