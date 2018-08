Aflată la cea de-a treia ediție, competiția de sailing dedicată iubitorilor de tehnologie a devenit un frumos obicei de vară destinat reîntâlnirii la malul Mării Negre. Manageri, developeri, specialiști HR sau marketing din companii IT au acceptat provocarea Softlead de a participa în week-end-ul 18-19 august 2018 la Regatta IT, ce va avea loc în Marina Life Harbour Limanu.

Peste 150 de participanți din peste 20 de companii (din București, Cluj, Iași, Pitești) vor fi prezenți anul acesta la Regatta IT, evenimentul care promite reactivarea spiritului de... citeste mai mult

