Judo-ul iesean are, cu siguranta, un viitor stralucit. La sfarsitul saptamanii trecute, in localitatea Miercurea Ciuc, sportivii de la CSS Unirea Iasi au participat la Finala Campionatului National Under 15. La competitie s-au inscris la start...

Buna ziua Iasi, 31 Mai 2011