15 parlamentari USR il invita pe Dacian Ciolos in partid 15 parlamentari ai USR ii cer fostului premier Dacian Ciolos sa intre in USR, alaturi de fostii ministri Vlad Voiculescu si Dragos Pislaru, dar si ceilalti membri ai Platformei Romania 100. Scrisoarea a fost publicata vineri pe pagina de Facebook a deputatului Stelian Ion.

Social Parlamentarii USR afirma ca platforma condusa de Dacian Ciolos si USR au acelasi scop si cred in aceleasi valori, adaugand ca nu exista niciun beneficiu in existenta a doua partide mici, in locul unuia mai... citeste mai mult

